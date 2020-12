Spaccio nel parco all'Arcoveggio: in manette due pusher

56 grammi tra cocaina e hashish, oltre a 870 Euro in contanti. E' il bilancio del doppio arresto compiuto ieri dalla Mobile di Bologna in un parco adiacente a via dell'Arcoveggio per un 40enne e un 30enne, entrambi cittadini tunisini con precedenti in materia di stupefacenti.

Si erano moltiplicate infatti, negli ultimi tempi, le segnalazioni alla polizia circa un continuo viavai nei dintorni dell'area verde. Appostatisi nella zona sospetta, gli agenti poco dopo hanno visto i pusher all'opera e sono intervenuti. Alla vista dei poliziotti i due arrestati hanno tentato di disfarsi della droga stupefacente buttandola nel canale all’interno del parco, sostanza che però è stata subito recuperata. I soggetti ora sono in carcere in attesa della udienza di convalida.