Maxi operazione antidroga: scoperto giro internazionale, ramificazioni nel bolognese

Enorme operazione della Direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha portato a termine una maxi operazione antidroga che vede coinvolte oltre novanta persone, tutte indagate per associazione a delinquere e per capi di imputazione connessi alla droga. Di loro, tra cui due bolognesi e tre residenti a Bologna, settanta sono finite in manette. Proprio Bologna era infatti uno dei nodi nevralgici della rete messa in piedi da una organizzazione criminale dedita al traffico di droga e operante tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera.

Le indagini hanno portato al sequestro, in Albania, di beni immobili, conti correnti e attività commerciali per un valore di oltre cinque milioni di euro. Le droghe – cocaina, eroina, mdma, hashish e marijuana – arrivavano a Bologna, venivano nascoste in dei mezzi a doppio fondo e poi stoccate e smistate in Toscana. A Casalecchio di Reno è stato infatti trovato un deposito con ingenti quantità di cocaina e hashish, stesso luogo in cui le venivano ‘truccati’ i mezzi necessari al trasporto delle sostanze stupefacenti.

Si stima che dall’Olanda arrivassero circa 50 chilogrammi al mese di cocaina, ottenuta dalla connessione con una altra organizzazione capace di smaltire centinaia di chilogrammi di cocaina in gran parte del nord Europa.

