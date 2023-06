Base di spaccio e pregiudicati, il Questore chiude un altro bar

E' stata disposta la chiusura, per ordine del Questore di Bologna, Isabella, Fusiello di un bar in via Tibaldi, nel quartiere Bolognina.

Il locale rimarrà chiuso per 10 giorni, in ottemperanza all’Art 100 TULPS. Nel corso dei ripetuti controlli effettuati dal Commissariato Bolognina e della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, oltre a

diverse operazioni di Polizia Giudiziaria portate a termine, è emerso come il locale fosse utilizzato come base di spaccio di droga.

Inoltre è stato accertato che i frequentatori, nella maggioranza già pregiudicati, abbiano in diverse circostanze

ostacolato, anche fattivamente, l’operato delle Forze di Polizia.

L'ultimo provedimento di chiusura risale alla metà di maggio: si tratta di un bar in Via Friuli Venezia Giulia, nel quartiere Savena.

Diversi gli esercizi chiusi in città. Varie le motivazioni. Il 9 maggio era stata disposta la sospensione delle attività relative a un B&B abusivo in via Irnerio: a seguito di un controllo era emerso che l’affittuaria risultava essere sprovvista di autorizzazione per l’esercizio di attività di affittacamere. Agli inizi di maggio era invece stata chiusa nuovamente la discoteca "Matis". Andando un po' più a ritroso nel tempo, la sera del 22 aprile erano intervenuti i poliziotti per disordini nel locale per ben due volte.