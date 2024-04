Spaccio all’interno del bar: il questore lo chiude per trenta giorni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un bar pasticceria di via Matteotti, a San Pietro in Casale, è stato chiuso per sospetta attività di spaccio al suo interno. La licenza, su disposizione del questore di Bologna, sarà sospesa per trenta giorni.

I controlli della polizia sono scattati in seguito a diverse segnalazioni su una presunta attività di spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti all’interno del bar. Durante i controlli, gli agenti hanno individuato alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di sostanza stupefacente. Ulteriori controlli hanno portato le forze dell’ordine al ritrovamento di ulteriori dosi di stupefacenti sia all’interno che nella parte esterna dell’attività.

Alla luce dei ritrovamenti, il questore ha disposto la sospensione dell’attività per trenta giorni, considerando i gestori “non in grado di gestire adeguatamente la situazione, in particolare nelle ore serali”.