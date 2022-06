Cocaina nel cespuglio, un arresto per spaccio al parco Ca' Bura

La squadra mobile di Bologna ha arrestato un cittadino marocchino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti ieri pomeriggio nel parco di Ca' Bura, in via dell'Arcoveggio, dove il 25enne, irregolare sul territorio, è stato avvistato mentre rovistava in modo sospetto in un cespuglio.

I poliziotti stavano infatti osservando i movimenti nella zona a seguito di diverse segnalazioni. Ben nascosti nell'arbusto c'erano 14 involucri di cocaina, per un totale di circa nove grammi, tutti già suddivisi in micro dosi per lo spaccio. Controllato, l'uomo è stato inoltre trovato in possesso di 460 euro in contanti. Sarà processato per direttissima.