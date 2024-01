Decine di dosi di cocaina e 15mila euro nella casa Acer: scattano le manette

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dallo spaccio nell'androne, alla perquisizione e poi l'arresto. La Squadra mobile ha ammanettato nella notte del 12 gennaio scorso un cittadino marocchino, residente in Italia, di 40 anni.

Nell'ambito dei controlli del territorio, in campo anche gli agenti della Squadra mobile che si sono appostati nelle vie del quartiere San Donato, dove, in via Magazzari, hanno assistito alla vendita di una dose e hanno quindi fermato l'acquirente, un italiano, e poi il pusher, il cittadino marocchino, 40enne.

Trovato con 560 euro, uno smartphone e un mazzo di chiavi, e data la flagranza, gli agenti hanno continuato i controlli con la perquisizione dell'abitazione dell'uomo, un alloggio Acer, rinvenendo 72 dosi di cocaina, circa 25 grammi, bilancino e materiale per il confezionamento e ben 15mila euro nell'armadio e all'interno di un sacchetto. Dopo il processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato: è stato disposto l'obbligo di firma giornaliero e di dimora nel Comune di Bologna.

Il 40enne, da quanto si è appreso, sarebbe il compagno della madre di Mehdi El-Marbouh, in arte Medy Cartier: finito al centro delle cronache quando al centro commerciale Gran Reno, durante un concerto del trapper annunciato sui social, scoppiò una violenta rissa che ha fatto alcuni feriti, oltre a diversi episodi di vandalismo.

Lo stesso cantante, alcuni giorni dopo era stato inseguito e fermato in centro dalla Polizia, al volante di un'auto senza avere la patente. In quell'occasione aveva minacciato di filmare i poliziotti per poi postare il video sui canali social, dicendo: “Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai frà”.

