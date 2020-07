Cocaina e armi in casa e in cantina, Armeni (Squadra mobile): "Indagine condotta in poche ore"|VIDEO

Inchiesta-lampo della Squadra Mobile bolognese che ha tratto in arresto due uomini e una donna, tra Casteldebole e Casalecchio. Negli appartamenti e in alcune cantine, nella disponibilità dei tre, sono stati trovati un chilo e mezzo di cocaina, due orologi Rolex, 130mila euro in contanti e 7 pistole. Il capo della Squadra Mobile, Luca Armeni: "La Polizia scientifica farà ulteriori analisi per scoprire se le pistole sono state utilizzate in azioni criminali".