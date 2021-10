Casa-base per lo spaccio in centro: sequestrate 456 dosi di cocaina già pronte

Un 21enne, cittadino algerino, è stato arrestato l'altro giorno dalla Mobile di Bologna per spaccio di droga. Gli agenti della Mobile hanno anche scoperto l'entità del traffico in un appartamento situato appena fuori porta Sant'Isaia, dove oltre al consueto materiale per il confezionamento sono state rinvenute ben 456 dosi preconfezionate di polvere, poi identificata in cocaina, del peso complessivo di circa 200 grammi.

Al controllo dell'abitazione, situata in via Cavallotti, gli agenti della Mobile sono arrivati seguendo il soggetto, già noto e con precedenti specifici. L'ipotesi è che l'alloggio abbia potuto fare da base logistica per le attività dello spaccio anche in zona universitaria, dove lo stesso ventenne più volte è stato notato e controllato. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche 2300 Euro in contanti. Come disposto dalla Procura della Repubblica il 21enne è stato giudicato con rito direttissimo nella giornata di ieri e gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere.