Spaccio di eroina e cocaina: due arresti in flagranza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due uomini di 33 e 36 anni, di origine straniera, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 23 aprile, quando la polizia si è recata in via Ermanno Galeotti, al quartiere San Donato, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che riferivano della presenza di alcuni pusher in zona. Una volta sul posto, gli agenti hanno adocchiato un uomo del ’91 già noto alle forze dell’ordine che si spostava in monopattino verso via Serena. Qui, il 33enne è entrato in alcuni parcheggi condominiali per prendere o lasciare qualcosa, per poi tornare in va Galeotti. Nel frattempo, la polizia ha notato un altro uomo che vendeva della sostanza stupefacente in strada. Gli agenti hanno quindi fermato i due uomini mentre questi cercavano di allontanarsi. Dopo la perquisizione nella casa del 33enne, le forze dell’ordine hanno trovato 150 grammi di cocaina, 6 grammi di eroina e 18mila euro in contanti. In tasca del 36enne, invece, sono stati trovati 4 grammi di cocaina e 5 di eroina.

In seguito agli accertamenti, la polizia ha scoperto che l’uomo del ’91 aveva diversi precedenti e condanne in materia di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, così come l’uomo dell’88, irregolare sul territorio e con condanne e precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e rissa.