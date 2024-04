Spacciava cocaina nel parco accanto ai bambini: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 35 anni, straniero e irregolare sul territorio, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio aggravato.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato scorso, quando la polizia ha compiuto un’attività di contrasto allo spaccio in seguito ad alcune segnalazioni da parte di residenti e frequentatori del parco antistante alla palestra Sandro Pertini, in via della Battaglia, nel quartiere Savena. Nel parco è presente anche la società Pontevecchio, una polisportiva che attira numerosi bambini e ragazzi, specialmente durante gli eventi sportivi. Lo scorso sabato pomeriggio, proprio in occasione di una partita di basket, la polizia ha notato un uomo che vendeva una dose di droga ad un cliente. Fermato, il 35enne è stato trovato in possesso di ulteriori sei dosi, che è poi risultata essere cocaina, per un totale di 4,5 grammi. Con sé, l’uomo aveva anche 220 euro in contanti.

In seguito ai controlli fatti, l’uomo risultava essere già stato arrestato ben sei volte per precedenti simili, e su di lui pendeva anche la misura cautelare del divieto di dimora. Per questo, il 35enne è stato arrestato.