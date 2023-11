Spaccio di cocaina vicino al Maggiore: la Squadra mobile ammanetta due pusher

Due arresti della Squadra mobile nella mattinata di ieri, Si tratta di due spacciatori 30enni, cittadini marocchini, irregolari sul territorio italiano, ammanettati dopo la flagranza.

Gli agenti erano appostati, dopo diverse segnalazioni arrivate dal Giardino Orlando Sirola, poco lontano dall’ospedale Maggiore: il primo è stato catturato dopo la fuga e il "lancio" di una confezione di mentine, contenente 13 involucri di cocaina per 8 grammi e mezzo.

Il secondo spacciatore è stato fermato dopo aver venduto una dose a un italiano. E' stato trovato con 505 euro e 14 dosi di cocaina, per un totale di poco più di 8 grammi.

Sono stati immediatamente arrestati e per loro è stato disposto il processo con il rito direttissimo.

Nei giorni scorsi, un uomo di 23 anni, di origine straniera, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio, mentre la sua compagna, straniera di 21 anni, è stata denunciata in stato di libertà. Sono stati trovati 83 dosi di cocaina più tre sacchetti pieni della stessa polvere bianca, per un totale di 152 grammi. L’uomo, inoltre, aveva in casa diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 5.335 euro, oltre ad alcune collane d’oro.