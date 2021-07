Spaccio di cocaina: tra i pusher anche un minore

C'è anche un minorenne tra gli arrestati per spaccio di cocaina dalla Mobile di Bologna, durante i controlli effettuati in settimana in diverse zona delòla città.

Il 17enne, classe 2003, è stato fermato perché visto in atteggiamento sospetto in via Campagnoli, zona Corticella, martedì scorso. Trovato dagli agenti della Mobile in possesso di alcuni grammi di sostanza confezionata in nove dosi, così come di una piccola cifra in contanti, il giovanissimo è stato portato al minorile del Pratello.

Nel corso della medesima giornata, durante il pomeriggio, i poliziotti della locale Squadra Mobile sottoponevano a controllo un soggetto di 33 anni, cittadino albanese, in Via Casoni, che venivano trovato in possesso di 31,30 gr di cocaina e tratto in arresto anch'esso.

Questa notte invece è stata una volante del Commissariato Due Torri a fermare in via Matteotti un soggetto in bici, cittadino tunisino classe 86. Una volta bloccato, all'uomo sono stati trovati 8 involucri sempre di cocaina. Anche per lui sono scattate le manette.