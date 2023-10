“Spacciatori e consumatori nelle cantine del palazzo giorno e notte: siamo stanchi”

Un via vai di giorno e di notte nelle cantine del proprio condominio: è questa la segnalazione di una lettrice di BolognaToday che denuncia lo stato di degrado e di abbandono dello stabile in cui vive, nel quartiere della Bolognina. Secondo quanto riporta la donna, che alla segnalazione ha allegato anche alcune fotografie, le persone che ‘invadono’ lo stabile sono spacciatori e consumatori abituali di droga. Nelle foto, infatti, oltre alla sporcizia ci sono anche i residui di alcune bottiglie di plastica utilizzate come pipe per fumare crack.

“Nel nostro condominio, che è di proprietà di Acer, abbiamo un problema serio – dice la donna, raggiunta al telefono –, e cioè che entrano delle persone nelle cantine a consumare droga, fumare e a volte persino a dormire. Abbiamo provato a scrivere ad Acer, ma le mail tornano indietro perché la casella risulta piena. Fino a poco tempo fa c’era addirittura un materasso lì abbandonato, lì nella cantina”. Un secondo problema, secondo la residente, è il comportamento di un altro condomino: “Questa persona è disabile, ma è autonoma. Nel senso che riesce ad entrare a casa in autonomia, ma per farlo dice che il portone del palazzo deve rimanere spalancato, tanto che ha cominciato a fermarlo con una catena. Praticamente abbiamo cominciato a giocare al gatto e al topo: lui mette la catena, noi la togliamo. Noi siamo ostaggio di questo meccanismo, e siamo esposti al pericolo perché le persone continuano ad entrare e uscire”.

“Con questa persona disabile abbiamo anche provato a parlare – continua il racconto –. Ci siamo proposti di aiutarlo ad aprire il portone ogni qualvolta che era di ritorno, almeno potevamo chiudere la porta di notte e dormire tranquilli, ma niente. La situazione va avanti da gennaio. Abbiamo paura perché non sappiamo cosa può succedere con loro lì giù. A volte accendono anche il fuoco, ma lì vicino ci sono le caldaie e potrebbe scoppiare tutto”.

“Abbiamo anche contattato la Polizia, che però ci ha detto di chiamarli solo quando c’è qualcuno all’interno delle cantine. Ma noi non possiamo rimanere lì a fare la guardia di notte e di giorno. Solo una volta è successo che una condomina ha sentito la puzza di fumo che veniva dalle cantine. È scesa giù e ha trovato una ragazza che dormiva, ma non si capiva neanche se fosse viva o fosse morta. Quindi abbiamo chiamato i Carabinieri, ma ci hanno ripetuto che loro non si possono mettere in mezzo perché lo stabile è di Acer, e che dobbiamo fare riferimento a loro”.

La risposta di Acer

“Le problematiche relative alle cantine dello stabile in questione ci sono ben note e siamo intervenuti più volte anche la scorsa settimana e non ultimo questa settimana”, replica il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi. “Premesso che l’intero comparto di case popolari della Bolognina continua a essere attenzionato quotidianamente dai nostri operatori proprio per evitare l’utilizzo abusivo e improprio di scantinati e sotterranei, nell’edificio a cui si fa riferimento è stata fatta intervenire la Polizia sabato scorso e domenica sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile, sempre per allontanare persone legate al mondo degli stupefacenti. Gli operatori Acer intervenuti pochi giorni fa con i Carabinieri hanno constatato l’ennesima rottura del meccanismo di apertura del portone, che è risultato forzato e di cui si provvederà ancora una volta alla riparazione. Purtroppo, la situazione sarebbe originata, secondo quanto si è appreso dagli inquilini, dalle azioni di un residente con problemi di disagio seguito dai servizi sociali, con i quali stiamo collaborando per riportare il soggetto a comportamenti consoni con l’abitare in un condominio. È quindi evidente – conclude Bertuzzi – l’impegno messo in atto da Acer in quello specifico edificio e l’intervento puntale dei nostri operatori con il supporto delle forze dell’ordine”.