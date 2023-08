Bolognese 35enne arrestato per spaccio: a casa un chilo di marijuana e hashish

Un uomo di 35 anni, bolognese, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Attorno alle 16.40 di venerdì 28 luglio, l’attenzione dei Carabinieri del quartiere Savena è stata attirata da un uomo sulla trentina in bicicletta che, con fare sospetto, è entrato in un palazzo per uscirne subito dopo. Avvicinato dai militari, l’uomo è stato trovato con alcuni grammi di hashish che probabilmente aveva appena acquistato all’interno dell’edificio. Il responsabile della vendita è stato presto individuato, proprio all’interno del palazzo. Si tratta di un uomo di 35 anni, bolognese e con precedenti specifici, lì residente. All’interno della sua abitazione sono stati trovati due bilancini di precisione, un chilo tra hashish e marijuana e 1.460€ in contanti, oltre a due buste con chiusura ermetica. Tutto il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri. Il ciclista è stato denunciato per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre il 35enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima, con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.