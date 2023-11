Operazione antidroga: due giovani in manette

Due uomini, di 32 e 20 anni, entrambi stranieri e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione dei Carabinieri della Stazione di San Ruffillo è scattata nel pomeriggio del 15 novembre scorso, attorno alle ore 18. I militari si sono concentrati su un sospetto via vai in un palazzo al quartiere Savena. L’indagine ha portato al fermo dei due uomini, domiciliati in uno degli appartamenti interni al condominio. Una volta entrati in casa per le perquisizioni di rito, i Carabinieri hanno trovato una confezione da 25 grammi di cocaina e cinque dosi della stessa sostanza, per un totale di 28 grammi. Inoltre, sul tavolo del soggiorno, è stato trovato un bilancino di precisione e alcuni ritagli di cellophane pronto per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati arrestati in attesa del processo per direttissima.