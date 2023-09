Spaccio di cocaina per due 60enni: arrestati

Due uomini di 64 e 67 anni, rispettivamente di origine italiana e belga ed entrambi residenti a Bologna, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Molinella per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La svolta nelle indagini è arrivata il pomeriggio di venerdì 15 settembre, quando verso le ore 16 i militari impegnati in alcuni controlli nel quartiere Savena hanno notato due uomini con atteggiamenti sospetti. Uno dei due, l’italiano di 64 anni, era inoltre un volto già noto alle forze dell’ordine. Mentre erano inconsapevolmente osservati, i due uomini si sono scambiati due pacchetti di colore bianco. Dopo di che, il 64enne si è allontanato a bordo della sua auto, mentre il 67enne di origine belga, dopo essersi intrattenuto sotto i portici di via Cracovia, si è allontanato con il suo scooter in direzione di via Dozza. Qui l’uomo è stato fermato dai Carabinieri, così come accaduto al 64enne italiano, che nel frattempo era stato fermato dai militari ad Altedo di Malalbergo. Le successive operazioni di perquisizione nei confronti dell’italiano, sia personale che domiciliare, hanno portato al rinvenimento di 110 grammi di cocaina e di 440 euro in banconote. Nella disponibilità del 67enne belga, invece, le forze dell’ordine hanno trovato 1.500 euro in banconote di vario taglio.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati trattenuti in attesa del processo per direttissima.