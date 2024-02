Spaccio di cocaina tra la "bassa" e San Ruffillo: un chilo di droga nel garage-magazzino

Un chilo di cocaina tra l'auto, l'abitazione e un garage. E' quanto ha trovato la Squadra mobile che ha arrestato in flagranza un cittadino albanese di 38 anni.

Nella giornata di ieri, gli agenti, durante un appostamento, hanno notato un'auto di grossa cilindrata aggirarsi nella zona, alcune persone salire a bordo e la sosta davanti ad alcuni sportelli bancomat. Quando sono intervenuti, hanno identificato un acquirente, un italiano 52enne, e il conducente, un albanese di 38 anni, regolare sul territorio italiano.

Durante l'ispezione dell'auto son state trovate circa 60 dosi di cocaina e un mazzo di chiavi che aprivano un garage a San Ruffillo, utilizzato come deposito della droga: li i poliziotti hanno scovato quasi un chilo di cocaina. Altre dosi e 1.200 euro sono stati sequestrati all'interno dell'abitazione del 38enne, a Sala Bolognese.

L'uomo è stato arrestato, il processo per direttissima è stato fissato per oggi.

Nei giorni scorsi, una maxi operazione della Direzione distrettuale antimafia di Firenze che ha visto coinvolte oltre novanta persone, tutte indagate per associazione a delinquere e per capi di imputazione connessi alla droga. Di queste settanta sono finite in manette. Tra le maglie dell'inchiesta sono rimasti imbrigliati anche due bolognesi e tre stranieri residenti tra il capoluogo emiliano e Casalecchio di Reno. Proprio qui infatti si trovava uno dei nodi nevralgici della rete messa in piedi da una organizzazione criminale dedita al traffico di droga e operante tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera.