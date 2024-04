Spaccio di ossicodone in farmacia: "Sono stati fatti i controlli?"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Nella zona Nord di Bologna, l'attività della farmacia è stata sospesa dopo l'intervento della polizia. Le due professioniste avrebbero venduto 40 scatole e incassato 2mila euro". Così Giulia Gibertoni, consigliera regionale del Gruppo Misto che definisce l'episodio "di gravità inaudita - e chiede alla Regione - se l'Asl ha svolto controlli e se ha preso contatto con gli Ordini professionali".

Painkiller o Dopesick. Chi è amante di serie ha conosciuto la storia del farmaco, l'ossicodone, appartenente alla classe degli oppioidi, che negli USA che potrebbe aver causato fino a 500mila morti.

Sarebbe stato venduto a Bologna, in via Ferrarese, a un cittadino straniero, senza ricetta medica: "Due farmaciste avrebbero incassato 2mila euro e la polizia, che stava pedinando l'uomo, ha denunciato lo straniero e le due professioniste per spaccio di sostanze stupefacenti. La farmacia, dopo una serie di controlli, si è vista sospendere la propria attività fino al 22 aprile" riferisce Gibertoni.

"Colpisce la gravità inaudita del coinvolgimento di una figura professionale, quale quella del farmacista, preposta istituzionalmente alla tutela della salute dei cittadini, che avrebbe agito senza alcuna remora etica - continua la consigliera, capogruppo del Misto, chiedendo "se l’Azienda USL di Bologna abbia provveduto a controlli preventivi e successivi per monitorare tali condotte illecite e come intenda farlo per il futuro e se non ritenga opportuno un immediato confronto con i vertici regionali degli Ordini delle professioni dell’area medica e farmaceutica al fine di prevenire e sanzionare tali condotte illecite". Infine, Gibertoni chiede "se la Regione intenda in un eventuale giudizio costituirsi parte civile".

L'uomo avrebbe ricevuto 40 scatole di OxyContin, contenenti ciascuna 28 capsule. Dagli accertamenti, è emerso che "la titolare e la farmacista presente in quel momento, avrebbero segnato la vendita di soltanto due scatole, per 102 euro totali". Gli agenti che stavano seguendo l'uomo "a quel punto sarebbero intervenuti, qualificandosi e identificando le tre persone". Le indagini proseguono per accertare se vi sia una rete e se siano stati venduti altri farmaci a base di oppiacei perché "è ormai tristemente ben nota - conclude Giulia Gibertoni - l’epidemia silenziosa di persone decedute per overdose dovuta alla dipendenza di questi farmaci".

OxyContin, cos'è

Appartenente alla classe degli oppioidi, è un antidolorifico che dà dipendenza. Chi ha guardato le due serie, tratte da storie vere, sa che avrebbe causato un'epidemia di oppioidi che portò a centinaia di migliaia di persone dipendenti da questo farmaco.

Tra i sintomi di astinenza da OxyContin, come negli altri oppioidi, ci sono l'ansia, gli attacchi di panico, l'insonnia, nausea, febbre e un senso di stanchezza forte. Inoltre, è stato verificato che, i neonati le cui ladri avevano assunto OxyContin in gravidanza, avevano sintomo da astinenza.