Due arresti per spaccio: i Carabinieri scovano oltre mezzo chilo di droga e soldi

Un imprenditore friulano di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio. Ieri, dopo alcune segnalazioni, i militari hanno fatto irruzione nel suo appartamento, dove hanno trovato 14 grammi di cocaina, poca marijuana, un bilancino di precisione e 3mila euro in contanti. L'uo, titolare di un bar del centro storico, è stato ammanettato. Accertamenti sono in corso per accertare se lo stupefacente venisse spacciato anche all'interno del locale.

E' finito in manette, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 45enne. Dopo aver scoperto che il soggetto era un potenziale spacciatore della zona, i Carabinieri hatto effettuato una perquisizione domiciliare e durante le operazioni di ricerca hanno trovato quasi mezzo kg di droga (hashish, marijuana e cocaina) e materiale attinente alla pesatura e al confezionamento della sostanza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, quindi sottoposto ai domiciliari.