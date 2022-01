Spaccio di droga in Navile e San Donato: due in manette

Doppio arresto della polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio più recente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 18 quando un 30enne cittadino nigeriano è stato fermato in via Serlio con 30 grammi di marijuana e 640 Euro in contanti. Il Secondo arresto è stato condotto in via Bignardi poco più di 24 ore prima: qui un uomo, a bordo della sua auto, ha effettuato delle manovre per eludere un possibile controllo. Gli agenti hanno comunque fermato il veicolo e perquisito il soggetto, un 34enne con precedenti, trovando un pacchetto con entro 5,80 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 450 Euro. Dop i dovuti accertamenti, si è proceduto all’arresto.