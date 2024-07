Dieci chili di cocaina in auto: arrestato 58enne corriere della droga| VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Spingendo il tasto dello sbrinamento del lunotto posteriore con l'auto accesa, scattava uno sportellino che lasciava vedere una vite e poi, utilizzando una brugola, si apriva un vano nascosto. All’interno dello spazio, grande quanto il bagagliaio e accessibile solo se si abbassavano i sedili posteriori, c’erano 10 chili e 850 grammi di cocaina pura, divisi in 10 panetti. Droga che, se fosse stata commercializzata, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile di Bologna a bordo di una Volvo che viaggiava da Bari a Bologna. Alla guida c'era un 66enne italiano nato in Albania, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Il percorso da Bari a Bologna

La Volvo del 58enne è entrata in autostrada al casello di Bari Nord alle 7.40 di mattina del 1 luglio. La Squadra Mobile di Bologna, dopo aver ricevuto una segnalazione, ne ha seguito gli spostamenti fino a Castel San Pietro Terme, dove sono intervenute alcune Volanti.

L’auto è stata seguita e indotta a lasciare l’Autostrada al casello di Bologna Fiere. Il controllo, anche vista l’agitazione dell’autista, si è subito trasformato in una perquisizione. L’uomo, che ha collaborato, ha mostrato agli agenti come sbloccare il vano nascosto, già individuato dal cane Barah dell’Unità Cinofila della Questura di Bologna. All’interno è stata trovata la droga. L’uomo, incensurato, adesso è nel carcere di Reggio Emilia in attesa di affrontare l’udienza di convalida.