Chili di droga e migliaia di euro in casa: fratello e sorella nei guai per spaccio

Un controllo di prassi del traffico automobilistico da parte della Polizia si è trasformato in una perquisizione domiciliare in cui gli agenti hanno trovato chili di droga, decine di migliaia di euro e beni rubati.

È successo a Imola la sera del 30 gennaio scorso. A finire nei guai sono un fratello di 55 anni e una sorella di 41 anni, entrambi di origine napoletana. Tutto è partito dalla perquisizione della Mini Cooper, dove gli agenti hanno trovato una piccola dose di cocaina. Insospettiti, i poliziotti hanno proseguito i controlli nelle abitazioni dei due. In casa dell'uomo hanno trovato circa 1 kg di hashish e 1 kg di cocaina, materiali per il confezionamento e 7500 euro in contanti, e anche biciclette, un monopattino e una serie di caldaie e depuratori d'acqua, tutti provenienti da furti. Nell'abitazione della sorella è stato rinvenuto invece la restante somma di denaro, pari a 22mila euro.

Per il 55enne, processato per direttissima per spaccio, si sono aperte le porte del carcere. La sorella, invece, è stata denunciata a piede libero, sempre per spaccio.