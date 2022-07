Spaccio di droga nella Bassa: arrivano le condanne

Dagli otto anni e mezzo ai quattro anni e mezzo, in tutto una quarantina di anni di reclusione per un gruppo di sei persone. Queste le condanne per la banda che riforniva di droga buona parte della bassa bolognese. La sentenza del tribunale di Bologna è arrivata a poco più di un anno dall'operazione che portò all'arresto di del gruppo, oltre che a una ventina di perquisizioni.

La banda della bassa

Il gruppo, composto da soggetti italiani, albanesi, marocchini ed ecuadoregni, era solito rifornirsi 'all'ingrosso' nei capoluoghi, come Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna, per poi smerciare le sostanze nelle zone remote della Bassa, tra appunto San Giovanni e Cento, nel Ferrarese.

Iniziata in pieno lockdown, nel marzo 2020, l'inchiesta, che ha preso il nome di 'operazione Drivers', si è conclusa nella mattinata odierna, dove del pari sono scattate perquisizioni anche in Lombardia (Milano, Como) e Toscana (Pisa), oltre che a Bologna, Modena, Ferrara e Ravenna.