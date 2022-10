Deposito di eroina nel sottopasso: "fratelli in affari" arrestati sul bus

La squadra mobile ha fatto scattare le manette per due cittadini pachistani. Si tratta di due fratelli, cittadini pachistani di 19 e 23 anni con precedenti.

Gli agenti, a seguito di segnalazioni, nel pomeriggio di ieri si sono appostati nelle vicinanze della loro abitazione, in via Cavalieri Ducati, a Borgo Panigale, e li hanno visti recarsi all'interno del sottopassaggio di via Bencivegni. Mentre uno dei due è entrato, l'altro faceva il palo.

Più tardi il 23enne si è recato alla fermata dell'autobus ed è salito sul 13, seguito dal fratello. La polizia ha quindi deciso di intervenire e il mezzo è stato fermato: addosso al 19enne sono stati trovati oltre due etti di eroina, contenuti in alcuni ovuli gialli, e 100 euro. Il 23enne aveva in tasca 770 euro.

I controlli sono proseguiti nel sottopassaggio dove è stato rinvenuto un barattolo di vetro che conteneva una sostanza utile a mascherare l'odore della droga. Sono stati entrambi arrestati per spaccio di stupefacenti. Il processo per direttissima è stato disposto per la giornata di oggi.

Domenica sera due cittadini nigeriani di 32 anni sono stati arrestati per spaccio, dopo aver offerto droga agli agenti in borghese. Quando si sono qualificati, i due pusher hanno colpito un poliziotto per divincolarsi e cercare la fuga, ma entrambi sono stati bloccati e controllati: addosso ai due sono stati trovati dosi per circa 6 grammi di hashish e 140 euro. Il giudice, a conclusione del processo per direttissima, ha disposto per entrambi il divieto di dimora a Bologna.

Sempre nella stessa piazza, da dove sarebbe partita una violenta rissa la notte di sabato scorso, qualche giorno fa la polizia aveva arrestato alcuni spacciatori, tra i quali anche un minorenne straniero.