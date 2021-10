Servizi anti-droga Carabinieri: 3 arresti, sequestrati oltre 11 chili di stupefacenti e 34mila euro

Nella serata di ieri, 2 ottobre, i controlli del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno portato all’arresto di tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo, un 50enne italiano, è finito in manette durante una perquisizione domiciliare nel ferrarese: sono stati rinvenuti 44 grammi di cocaina, 4 grammi di eroina, 3 bilance digitali e 70 euro in contanti.

Le altre due persone, un 38enne e un 39enne, sono stati arrestate mentre raccoglievano 25 piante di cannabis, alte 2 metri e del peso di circa 1 kg ciascuna, da un terreno di Malalbergo. Sottoposti a una perquisizione domiciliare, i due soggetti sono stati trovati in possesso di circa 11 kg di droga (marijuana e hashish), 2 bilance digitali, 33.910 euro in contanti, del materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente e un rilevatore di frequenze radio.

In sede di giudizio direttissimo presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto del 50enne è stato convalidato e lo stesso è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza e la permanenza notturna in casa.

Il 38enne e il 39enne, invece, sono stati tradotti in carcere.