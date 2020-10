Spaccio di cocaina in città: sequestri e arresti in Montagnola e Croce Coperta

Doppio intervento anti-droga nella giornata di ieri da parte della polizia. In via Marziale agenti durante una attività di polizia giudiziaria hanno visto un 27enne occultare in una grondaia di un palazzo condominiale un involucro che poi si è rivelato contenere circa 25 grammi di cocaina. Perquisito, addosso l'uomo, identificato come cittadino marocchino, è risultato avere altri 20 grammi della stessa sostanza.

In Montagnola invece intorno alle 15:30, un 19enne, cittadino tunisino, è stato trovato con una ventina di grammi di cocaina e 360 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati.