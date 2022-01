Blitz della squadra mobile di Bologna, che nell'ambito della lotta allo spaccio di droga in queste ore sta mettendo a segno 22 diverse misure cautelari nel territorio metropolitano. Il riserbo degli inquirenti per ora è massimo e le operazioni sarebbero ancora in corso. Per la tarda mattinata è convocata una conferenza stampa questura.

Notizia in aggiornamento