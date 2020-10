Spaccio nel parco e viavai sospetto: un arresto all'Arcoveggio

E' stato arrestato in flagranza un 22enne, cittadino marocchino, sorpreso dalla polizia durante al parco Manzolini, nei pressi di via dell'Arcoveggio. Da tempo i residenti lamentavano la presenza di un sospetto viavai e gli agenti della Mobile si sono quindi recati sul posto per un sopralluogo, trovando in effetti riscontro.

Dietro a una siepe sono stati trovati piccoli sacchetti contenenti cocaina, in tutto 25 grammi. Inoltre, addosso al soggetto, con diversi precedenti, irregolare e senza fissa dimora, vengono rinvenuti quasi mille euro in contanti. Con l'aiuto dei cinofili della polizia locale sono stati trovati anche 75 grami di hashish.

Per il 22enne sono quindi scattate le manette. Inoltre, durante gli accertamenti, è emerso come lo stesso 22enne, avrebbe dovuto scontare anche un residuo di pena in un anno e due mesi da trascorrere in carcere, ragione per la quale il soggetto è stato direttamente tradotto alla Dozza.