Tra cassa integrazione e reddito di cittadinanza, spacciano a San Giovanni: tre arresti

Un 64enne con reddito di cittadinanza, suo figlio 26enne, in attesa della pensione d’invalidità e un 57enne, in cassa integrazione, sono finiti in manette

Ai clienti abituali regalavano anche qualche grammo in omaggio, come hanno appurato i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia San Giovanni in Persiceto che hanno arrestato tre italiani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I tre, un 64enne con reddito di cittadinanza, suo figlio 26enne, in attesa della pensione d’invalidità e un 57enne, in cassa integrazione, sono finiti in manette dopo le segnalazioni su una presunta attività di spaccio tra San Giovanni in Persiceto e i comuni limitrofi del ferrarese.

I militari hanno colto in il 64enne mentre stava vendendo una dose di cocaina a un’automobilista, un cliente abituale, che quindi aveva ricevuto anche alcuni grammi di marijuana in omaggio, come premio per la sua fedeltà.

I Carabinieri hanno perquisito le auto e le abitazioni dei tre italiani, trovati in possesso, complessivamente, di una settantina di grammi tra cocaina e marijuana, quattro bilancini di precisione, più di 8.000 euro in contanti e una pistola semiautomatica.

L’arma sarà esaminata per accertarne la funzionalità e in caso se sia stata utilizzata per commettere dei crimini. Al momento della perquisizione domiciliare, il 26enne era a casa con un’amica minorenne. La ragazza è stata affidata ai genitori. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i tre soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

La settimana scorso, 10 ragazzi, tra i 20 e i 29 anni, sono stati arrestati per spaccio dai Carabinieri del Nucleo Operativo di San Lazzaro. Sono stati sequestrati circa 5 kg di sostanze stupefacenti, una quindicina di piante di marijuana e migliaia di euro in contanti.“