Spaccio in piazza a San Lazzaro: arrestati due minorenni, sequestrati oltre 4 kg di droga e migliaia di euro in contanti

Hanno rispettivamente 15 e 17 anni i ragazzi minorenni arrestati dai carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro, al termine di un intervento sulla centrale piazza Bracci, oggetto negli ultimi mesi di diverse segnalazioni di spaccio di sostanze.

E’ successo alle ore 15:10 di sabato 26 novembre. Alla vista di alcuni giovani che si stavano aggirando con fare sospetto, i Carabinieri si sono avvicinati e dopo averli identificati, li hanno sottoposti a una perquisizione personale.

Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di 32 grammi di marijuana che un 15enne deteneva nel marsupio e 1.690 euro detenuti nella disponibilità di un altro 15enne. Nei confronti dei due giovani, i Carabinieri hanno deciso di approfondire le ricerche recandosi nelle rispettive abitazioni per una perquisizione domiciliare.

Questa ha consentito di recuperare una notevole quantità di droga, in particolare nell’abitazione del 15enne che deteneva la marijuana nel marsupio. Il giovane è finito in manette assieme al fratello 17enne che si trovava in casa perché sono stati trovati in possesso, complessivamente, di quasi 4 kg di marijuana, circa 100 grammi di hashish e del materiale attinente alla produzione, alla pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, i due fratelli sono stati trasferiti in una struttura per minori. Nei confronti del secondo 15enne invece, quello che era stato trovato in possesso dei soldi, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto, nel corso della perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di altri 2.350 euro in contanti, una bilancia elettronica di precisione e un paio di grammi di hashish.