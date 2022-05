Pilastro. Omicidio scoperchia rete di spaccio: droga smerciata da giovanissimi, spesso minori

Colpo alla piazza dello spaccio al quartiere Pilastro, dove la Polizia di Stato di Bologna, sin dalle prime ore della mattina, ha dato il via ad una vasta operazione antidroga. Da quanto si apprende, nell’ambito di un’attività coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, in queste ore si stanno eseguendo numerose misure restrittive a carico di alcuni residenti presso il quartiere Pilastro, zona calda per lo smercio di stupefacenti.

Giovanissimi, anche minori, arruolati per spacciare coca e hashish

L’indagine che si è sviluppata a seguito di un omicidio verificatosi nell’agosto 2019 presso il quartiere, ha consentito - spiegano gli investigatori - di "acclarare l’esistenza di un nucleo familiare con ruolo prioritario ed esclusivo nel traffico di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e hashish, che disponeva di numerosi ragazzi, alcuni dei quali minorenni, dediti allo spaccio in strada".

Oltre 100 uomini in campo

A corroborare la tesi investigativa, ci sono le umerose le cessioni documentate dagli Agenti nel corso delle indagini, nell'arco di questo triennio. Sono oltre un centinaio gli operatori della Polizia di Stato impiegati nell'operazione odierna. Sguinzagliato in campo personale della Squadra Mobile, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Scientifica, unità cinofile, Reparto Volo e Reparto Mobile.

L'omicidio dal quale prende avvio la maxi operazione

La vasta operazione tuttora in corso prende il via, come detto, da un omicidio. Il delitto si era consumato nella tarda mattinata del 29 agosto 2019, in via Frati. A perdere la vita un 28enne, Nicola Rinaldi, che si trovava agli arresti domiciliari nella sua residenti al Pilastro. Il giovane uomo era stato accoltellato al termine di una lite scoppiata sul pianerottolo di casa. Due persone erano subito state poste in stato di fermo: un vicino di casa e un parente.

(notizia in aggiornamento)