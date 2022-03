Spola dal centro a Corticella per piazzare la droga. Arrestato dopo 'imboscata'

Si muoveva ogni giorno tra il centro storico e il quartiere Navile, ma a osservare i suoi spostamenti c'erano gli agenti della squadra mobile che, organizzando un' 'imboscata', sono riusciti a pizzicarlo con la droga addosso.

E' accaduto sabato pomeriggio quando i poliziotti, appostati, hanno tenuto d'occhio l'uomo- cittadino marocchino di 40 anni - che dopo essere uscito di casa, in via Marsala, si era diretto nel rione Corticella, dove presumibilmente 'piazzava' le dosi . Quando gli agenti lo hanno bloccato, in tasca aveva infatti 3 grammi di cocaina e 345 euro. La perquisizione è continuata nell'appartamento di via Marsala, dove oltre a bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, sono stati rinvenuti altri 500 euro in contanti. Il 40enne è stato così ammanettato e verrà processato per direttissima.

L'uomo, pregiudicato e con diversi precedenti, era già stato arrestato il 1° marzo scorso per spaccio.

Solo pochi giorni prima, il 25 marzo, una operazione similare aveva portato gli agenti della polizia amministrativa, sempre a seguito di un un appostamento, a chiudere un minimarket. E' accaduto sempre in centro, in via Mascarella. Il blitz era scattato dopo le segnalazioni dei residenti: all'interno del locale sono stati trovati bilancini di precisione, 20 grammi di cocaina, 80 grammi di eroina e quasi 3mila euro in contanti. A muovere i sospetti il fatto che all’interno del negozio c’era un via vai sospetto di soggetti che facevano ingresso ma uscivano poco dopo senza aver effettuato alcun acquisto.