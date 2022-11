Spaccio sotto casa: sequestrati oltre sette kg di droga

Il commissariato Bolognina-Pontevecchio e la Mobile hanno arrestato due persone e sequestrato in tutto oltre sei kg di droga, in due blitz distinti condotti nei giorni scorsi per intercettare lo spaccio al dettaglio che aveva preso forma vicino le abitazioni dei condomini in due zone della città.

Il primo soggetto, un italiano classe 1998, è stato sorpreso mentre spacciava nel garage del condominio. Una volta perquisito il garage, sono stati sequestrati una serie di barattoli contenenti in tutto quasi 2 kg tra marijuana e hashish, insieme a 520 euro. Nel secondo caso, la Mobile ha arrestato un ragazzo di 22 anni perché nel suo appartamento sono stati trovati poco più di cinque Kg di sostanze, sempre tra marijuana e hashish, oltre a un flacone con olio di Thc e 3600 euro in contanti. Entrambi i soggetti sono stati arrestati e accusati di detenzione ai fini di spaccio.