Spaccio in zona U. Pusher in fuga causa incidente, motorino si schianta

Ancora spaccio in Zona U. Dove ieri un pusher in fuga ha anche causato un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze.Da quanto si apprende, ieri in via delle Belle Arti un soggetto è stato sorpreso in flagrante mentre spacciava cocaina.Vistosi scoperto, è scappato e durante la fuga ha gettato altre 6 dosi, sempre di cocaina, per un totale di 2 ,79 grammi. Durante la corsa il soggetto ha fatto cadere una ragazza che stava transitando in motorino. Disarcionata, fortunatamente la malcapitata non ha riportato gravi conseguenze nell'impatto. Quanto al soggetto, una volta bloccato dagli agenti è stato tratto in arresto. Al suo attivo precedenti specifici.

Sempre ieri in zona Universitaria un altro soggetto è stato pizzicato dai poliziotto mentre effettuava una cessione di eroina in via San Vitale. Tratto in arresto, poi convalidato per direttissima, l'uomo - con precedenti di spaccio all'attivo - è stato anche raggiunto da un divieto di dimora nella città di Bologna.