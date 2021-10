Lo cercano perché deve andare in carcere: trovato con oltre un Kg di droghe

Era ricercato da oltre un mese per una pena da scontare per spaccio, ed è stato trovato infatti in piena attività. Arresto per un 44enne cittadino italiano, trovato ieri sera dalla Squadra mobile di Bologna in zona Corticella. L'uomo infatti deve scontare ancora un anno e quasi tre mesi di pena detentiva, per reati riconducibili appunto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno anche perquisito l'abitazione temporanea in uso al soggetto, trovando riscontro positivo: nell'alloggio erano custoditi 135 grammi di cocaina e un kg di marijuana, oltre a due bilance di precisione. Immediata per lui è stata l'applicazione del provvedimento di carcerazione pendente.

Sempre ieri sera, ma questa volta in via Malaguti, un 24enne, cittadino marocchino, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, insieme a mille euro in contanti. Per lui, pregiudicato, si è provveduto con una denuncia.