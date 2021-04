Spaccio di droga in via del Terrapieno: colti sul fatto mentre preparano le dosi

Blitz della Mobile in un casolare abbandonato, dove in tre avevano un rifugio di fortuna nel quale componevano le bustine da rivendere al dettaglio. Scattano le manette

Tre uomini di 29, 29 e 22 anni, rispettivamente cittadini tunisino, algerino e libico, sono stati arrestati dalla polizia dopo un blitz in una casa abbandonata in via del Terrapieno, nel quartiere San Vitale. All'interno della porzione di edificio, nella quale era stato allestito un piccolo laboratorio assieme a dei bivacchi, gli agenti hanno sorpreso i tre intenti a confezionare in bustine diversi grammi di cocaina.

Bloccati tutti e tre i giovani, gli uomini delle Volanti hanno anche passato al setaccio tutti gli ambienti dell'edificio, trovando anche diverse bilancine di precisione. I blitz è scattato su segnalazione dei residenti, che nei giorni precedenti avevano notato iun insolito viavai di auto e persone da e per la zona, di norma dismessa e scarsamente frequentata. Dopo aver svolto gli accertamenti, all’esito dei quali due dei ragazzi sono risultati pregiudicati per reati dello stesso tipo, i tre soggetti sono stati tratti in arresto per spaccio di stupefacenti in concorso e tradotti presso la locale casa circondariale in attesa della convalida dell'arresto.