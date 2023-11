Spaccio di droga in via Usodimare: trovato con droga e contanti al parco

Un ventenne è stato arrestato dalla Mobile di Bologna ieri mattina, in un parco in zona Lame. Addosso al giovane sono stati trovate 7 bustine e 400 euro in contanti. Numerose le segnalazioni ed esposti da parte dei residenti della zona, che hanno denunciato intenso viavai di persone e un evidente traffico di sostanza in corso. Quando si sono appostati gli agenti della Mobile hanno così individuato un giovane uomo che, seduto su una panchina nel parco, riceveva una telefonata e si dirigeva in direzione di via Usodimare. Il giovane, dopo pochi attimi, è tornato sui propri passi e riponeva nella tasca del giubbotto alcune banconote di denaro. Di qui l'intervento degli agenti che lo hanno arrestato.