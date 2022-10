Spaccio di droga in xx settembre: tra i pusher anche un minorenne

E' stato fermato insieme ad alcuni adulti durante una miniretata della polizia, in quel di piazza xx settembre, sabato sera. Così è finito denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio un ragazzo di 16 anni. Il minore, cittadino tunisino, è stato trovato dalla polizia con addosso una quarantina di grammi di hashish, mentre ai soggetti fermati nella stessa operazione gli agenti hanno sequestrato anche cocaina. Insieme al ragazzo, ma arrestati, sono stati un cittadino nigeriano di 25 anni e un cittadino tunisino di 31.

E' di un 21enne cittadino tunisino l'arresto compiuto dalle volanti in via Libia questa notte. Il ragazzo, che girava contromano in monopattino con sè aveva 16 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, insieme a 340 euro in contanti.