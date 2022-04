Spaccio, in due giorni sequestrati oltre 18 chili di droghe: tre arresti della squadra mobile

Nelle giornate di giovedì e venerdì, la Squadra Mobile ha arrestato tre persone, un cittadino tunisino e due cittadini marocchini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il primo arresto è di giovedì 7 aprile. Nel primo pomeriggio, i poliziotti della IV sezione contrasto al crimine

diffuso, in seguito ad alcune segnalazioni a Crespellano, nel comune di Valsamoggia, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione di un cittadino tunisino agli arresti domiciliari, rinvenendo cocaina per un peso complessivo di 400 grammi e un bilancino di precisione.

Gli altri due arresti, sono stati effettuati venerdì 8 aprile e hanno portato al sequestro di 18 kg complessivi di hashish nascosti all’interno dell’auto a due cittadini marocchini. I poliziotti della IV Sezione si sono insospettiti vedendo i due soggetti entrare e uscire da un’auto parcheggiata in via Molino di Pescarola, a Bologna nel quartiere Navile e hanno deciso di procedere al controllo. Gli stupefacenti erano suddivisi in 400 involucri e in parte confezionati a forma di ovulo. Ai due pusher sono stati sequestrati anche 2000 euro in contanti provento dell’attività illecita di spaccio.

La droga sequestrata, se venduta, avrebbe fruttato agli spacciatori circa 150.000,00 euro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i tre arrestati, tutti con precedenti specifici in materia di stupefacenti, sono stati portati in carcere a disposizione dell’A.G. in attesa della convalida degli arresti.

Sempre giovedì, i carabinieri hanno arrestato un 23enne della provincia di Bologna per il reato di coltivazione di stupefacenti. Il blitz nell'abitazione del giovane è scattato dopo la segnalazione da parte di alcuni condomini che segnalavano il classico odore di "erba" nelle scale del palazzo.

Il 1° aprile scorso in via Magazzari, in zona San Donato, i carabinieri, arrivati per sedare una lite, hanno scoperto 15 chili di hashish, del denaro e delle dosi di cocaina. Per due è scattato l'arresto: si tratta di soggetti di origine marocchina fra i 25 e i 30 anni.