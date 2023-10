Spaccio, furto e taccheggio: scattano tre arresti

Sono tre gli arresti condotti dalle volanti della polizia nelle ultime 24 ore. In particolare, un 19enne, cittadino marocchino, è stato ammanettato dopo un rocambolesco inseguimento, nato da una segnalazione per un furto dentro un negozio del centro lungo via Indipendenza. Il ragazzo ha cercato di far perdere le proprie tracce ma ala fine è stato bloccato in una stradina laterale e portato in questura. Qualche ora prima era toccato a un connazionale di dieci anni più grande essere fermato per un sospetto episodio di spaccio nei dintorni di piazza Verdi. Visto dagli agenti scambiare una bustina con del contante, il giovane è stato fermato e perquisito. Addosso a lui oltre a una dose già confezionata sono stati trovati anche 900 euro in contanti. Infine, manette anche per un 20enne, cittadino italiano romanì, trovato ad armeggiare con attrezzi in un0area privata. Secondo il verbale degli agenti, il ragazzo è stato trovato mentre stava cercando di piegare alcune lastre di rame, di qui l'arresto e la fissazione dell'udienza per direttissima.