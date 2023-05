Detenzione di stupefacente in casa: pregiudicato in carcere

Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro perché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva in casa 75 grammi di hashish, divisa in alcuni panetti, e due bilancini di precisione con tracce di sostanza resinosa.

I Carabinieri ritenevano fosse un abituale spacciatore e, nel pomeriggio del 24 maggio, hanno deciso di entrare in azione. Fermato, secondo quanto riferisce l’Arma, l’uomo si è da subito mostrato insofferente al controllo, insospettendo le forze dell’ordine. La perquisizione si è estesa anche all’abitazione dell’uomo in via Santo Stefano: qui, come detto, i Carabinieri hanno trovato 75 grammi di hashish e due bilancini di precisione utilizzati per partire le dosi. L’uomo è stato quindi portato in carcere in attesa del processo, che si terrà con rito direttissimo.