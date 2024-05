Non vuole spacciare, ragazzino malmenato e rapinato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono accusati di aver picchiato e rapinato un ragazzino che si rifiutava di spacciare, ma sono stati arrestati questa mattina, nell’ambito di un’attività coordinata dalla sostituto procuratore Tommaso Pierini.

La Squadra Mobile ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina nei confronti di due cittadini tunisini di 30 e 35 anni ritenuti gli autori di una rapina consumata all’interno di un’abitazione gestita dall’A.S.P. e che ospita minori stranieri.

Minacce e botte

Come hanno ricostruito gli inquirenti, nella tarda serata del 29 dicembre scorso, dopo avere sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione in via Castellata, sarebbero entrati in una stanza dove era ospite la vittima minorenne che è stata malmenata, minacciata con un coltello e privata del suo cellulare. Gli stessi avrebbero continuato con le minacce dopo una ventina di giorni al di fuori dell'abitazione.

Oltre alla denuncia della vittima, i filmati delle telecamere installate vicino al luogo della rapina hanno consentito alla polizia di identificare gli autori. Il movente della rapina sarebbe da ricondurre al diniego della vittima nel collaborare nello spaccio unitamente agli indagati.

Al momento della cattura uno degli indagati è stato trovato in possesso di 5 ovuli di eroina del peso di 2 grammi e la successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rintracciare un suo complice, marocchino classe 1998, mentre cercava di portare via12 involucri di eroina per un peso di 5 grammi e un pezzo solido di eroina di 23. Anche quest’ultimo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente.

Nei giorni scorsi, a Zola Predosa i carabinieri hanno arrestato un 27enne che aveva minacciato la sua vicina di casa. Quando i militari sono entrati nell'abitazione del giovane, hanno trovato oltre un chilo di hashish e tutto il necessario per il confezionamento e lo spaccio.