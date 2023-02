Spaccio in monopattino e bus bloccato nel traffico: scattano arresto e denuncia

Un arresto e una denuncia ieri da parte della polizia. In via Duse nel primo pomeriggio di ieri, all'angolo con via Beroaldo, un uomo un 48enne cittadino tunisino è stato fermato con quindicina pezzi di eroina confezionata nei calzini, insieme a 250 euro in contanti. L'uomo, con alle spalle diversi precedenti e irregolare, non avrebbe opposto resistenza al controllo.

DI ben altro tenore invece l’intervento qualche ora dopo su iun bus di linea lungo via Saffi. Qui gli agenti del commissariato Santa Viola hanno avuto a che fare con un altro soggetto, che oltre a essere palesemente in stato di ubriachezza ha negato ai controllori i documenti, mostrando invece un biglietto del giorno precedente insistendo perché venisse considerato valido. L'uomo non si è calmato nemmeno con l'arrivo degli agenti, che però sono riusciti a portarlo fuori dal mezzo pubblico, che poi ha proseguito la sua corsa. Il soggetto in questione è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta.