Spaccio al parco di via Fioravanti, due pusher in arresto: sequestrato mezzo Kg di cocaina e 10mila Euro

10mila Euro e mezzo kg di cocaina. A tanto ammonta il sequestro della squara mobile di Bologna, effettuato nei giorni scorsi insieme a due arresti, in merito all'attività di spaccio nei pressi del parco-giardino donatori di sangue di via Fioravanti.

M.I. di 29 anni 29, e D.M. di 43 anni, entrambi cittadini marocchini, sono finiti in manette. Perquisito l’appartamento in uso ai due uomini nella stessa via Fioravanti, ritenuto base per l’attività di spaccio di droga, gli agenti hanno trovato oltre 520 grammi di cocaina (che al dettaglio avrebbe potuto fruttare 40mila Euro), materiale per la pesatura ed il confezionamento in dosi e ben10.500 euro in contanti, probabilmente il profitto dello stesso spaccio. Arrestati in flagranza del reato, i due sono risultati entrambi già gravati di precedenti per droga e irregolari sul territorio nazionale. Per entrambi ora si sono aperte le porte del carcere.