Spaccio in piazza e ai giardini: droga e contanti nel marsupio magnetico

Doppio arresto nella giornata di ieri per due presunti pusher, trovati in due distinti controlli a fuggire dalla polizia non appena gli agenti hanno accennato a palesarsi. Nel primo caso tutto origina nella nota piazza xx settembre: sono i poliziotti ad avere notato tre persone confabulare tra loro con modalità sospette. Non appena la polizia si è fatta vedere però, i tre sono scappati in direzioni diverse. Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccare solo uno dei tre soggetti, in via Barozzi, dopo un lungo inseguimento. Addosso al ragazzo, un 28enne cittadino nigeriano, non è stato trovato niente ma poco prima lo stesso è stato visto gettare a terra un involucro, dove dopo sono stati trovati una dozzina di grammi di hashish.

Il secondo episodio è andato in scena lungo via Serlio, con modalità analoghe. In questa occasione erano in due a stazionare con fare sospetto in via Lianori lungo il giardino Trombetti. Fuggiti non appena palesatisi le divise, uno dei due è stato puntato dalle volanti che dopo un lungo inseguimento è stato fermato all'altezza di via Cleto Tomba. Anche qui poco prima lo stesso ragazzo aveva lanciato via un contenitore, che poi si è rivelato essere un astuccio con annesso un piccolo magnete, con 5 grammi di cocaina all'interno, insieme con 435 euro in contanti. Identificato come un 22enne cittadino marocchino, per lui si è profilata l'accusa di spaccio e resistenza.