Il minorenne con mezz'etto di droga negli slip e fugge in monopattino

La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 17 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 1° settembre, in piazza XX settembre, dove un gruppetto di ragazzi alla vista della volante si è disperso.

Uno di loro si è allontanato con un monopattino, ma è stato inseguito e perquisito: addosso aveva 20 grammi di hashish poco meno di 2 grammi di cocaina, oltre 50 euro. Portato negli uffici della questura, la perquisizione è continuata: negli slip sono stati trovati altri 45 grammi di hashish.

All'atto del foto segnalamento, sono emersi i precedenti a suo carico, per furto, rapina e spaccio di droga. E' stato così ammanettato e accompagnato all'istituto minorile del Pratello, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Il coinvolgimento dei minori, italiani e stranieri, nel traffico di droga è un tema già all'attenzione del Viminale e delle associazioni da oltre 20 anni e, come dimostrano le notizie di cronaca, gli under 18 sono spesso protagonisti di arresti e denunce per spaccio anche a Bologna.