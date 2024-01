Spaccio, troppo alcol e precedenti: rimpatriati due stranieri

Due cittadini extracomunitari sono stati accompagnati al CPR per essere rimpatriati nei loro paesi di origine, dopo le denunce del 6 gennaio scorso.

Il primo, cittadino tunisino di quasi 20 anni, con precedenti per spaccio, è stato fermato dagli agenti della volante, che hanno assistito a un litigio tra due persone in via Indipendenza Si sono date alla fuga alla vista dell'auto della Polizia, ma uno è stato bloccato e perquisito: è stato trovato con 11 grammi di hashish e, dagli accertamenti, è risultato irregolare sul territorio italiano. Inoltre, il tribunale di Milano, nei mesi scorsi, aveva emesso un ordine di carcerazione, poi sospeso. Dopo la denuncia per spaccio, è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i rimpatri di Gradisca D'Isonzo (GO).

Il secondo, cittadino marocchino di 40 anni, è stato fermato in una pizzeria del quartiere Saragozza la sera del 6 gennaio, dopo la chiamata di un dipendente. Ubriaco e molesto aveva infastidito i clienti e ha opposto resistenza al controllo della Polizia. Noto con vari, alias, era già destinatario dell'ordine di espulsione dall'Italia emesso dal questore di Mantova. Dopo la denuncia per resistenza e la sanzione per ubriachezza manifesta è stato accompagnato al Cpr di Bari.