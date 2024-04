Pusher arrestato: in tasca eroina, cocaina e hashish

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 39 anni, di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto martedì pomeriggio in zona porta Galliera: alla vista delle volanti, l’uomo ha tentato di scappare ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato dagli agenti. In tasca, il 39enne aveva 25 grammi di hashish, due di cocaina e due di eroina, oltre a 500 euro in contanti frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo, con diversi precedenti di polizia specifici, è stato quindi tratto in arresto e giudicato, questa mattina, con rito direttissimo.

Il controllo della zona da parte della polizia si inquadra nel più ampio contesto dell’attività straordinaria di controllo in zona Stazione centrale-parco della Montagnola.