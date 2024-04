Cocaina, hashish e una Beretta semiautomatica: due uomini in manette

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due uomini di origine ucraina, di 32 e 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi.

I fatti risalgono alla notte tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile: durante un servizio di controllo stradale, una volante ha intercettato in via Stoppato un’auto con i vetri oscurati. Appena gli agenti si sono messi in coda all’auto, hanno notato che dai finestrini sono stati lanciati alcuni involucri, che sono stati subito raccolti. Al loro interno, la polizia ha trovato 7 grammi di cocaina.

Fermata l’auto, i due uomini sono stati identificati. Inoltre, uno dei due è risultato residente proprio in via Stoppato, e per questo gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. In casa, la polizia ha trovato 25 grammi di hashish, sei cellulari (alcuni dei quali non appartenenti alle persone identificate), bilancino di precisione e altro materiale per l’imballaggio degli stupefacenti e una Beretta semiautomatica che risultava rubata due anni fa in territorio emiliano. Inoltre, i due uomini risultavano avere precedenti: il 32enne in materia di droga, il più giovane per reati contro il patrimonio. Per questo, entrambi sono stati arrestati e tradotti in carcere, dove sono in attesa d giudizio.