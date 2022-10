Spaccio al Pratello: trovato con mezzo kg di oppio e 8mila euro in contanti

Nella sua abitazione mezzo kg di oppio grezzo e oltre 8mila euro in contanti. E' il bilancio della perquisizione a un presunto pusher, un 45enne cittadino iraniano, iniziata ieri sera dai carabinieri di Bologna centro dopo un controllo in via del Pratello. I militari, su segnalazione, si sono appostati e hanno fermato il soggetto, che è poi risultato gravato da precedenti specifici in materia.

Subito addosso al soggetto sono stati rinvenuti qualche grammo di sostanza e 120 euro. Spostatisi nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto il resto della droga, insieme al materiale per il confezionamento. Oltre all'oppio, nella dimora del 45enne sono stati trovati anche una trentina di grammi shaboo e qualche pasticca di estacy. Dopo i necessari controlli, il soggetto è stato trasportato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.